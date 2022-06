Advertising

sportli26181512 : La #Lazio rifà il centrocampo: da Torreira a Denis Suarez, tutti i nomi nel mirino: Tra l'addio di Leiva e i casi M… - LALAZIOMIA : Lazio, si valutano anche gli scambi per l'addio di Acerbi - flazia24 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Proposto un attaccante del #Milan alla #Lazio ?? I biancocelesti riflettono e valutano le possibilità #LBDV #LeBombeDi… - flamanc24 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Proposto un attaccante del #Milan alla #Lazio ?? I biancocelesti riflettono e valutano le possibilità #LBDV #LeBombeDi… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Proposto un attaccante del #Milan alla #Lazio ?? I biancocelesti riflettono e valutano le possibilità #LBDV #LeBombeDi… -

La fretta è della, per far posto a Romagnoli vuole cedere Acerbi. E' in una morsa, la società. Rischia di perdere il capitano del Milan, sa che la cessione del Leone, se si chiuderà, prevede ...... i giallorossi, infatti, lonon meno di 50 milioni , inoltre non gradiscono la ... Attenzione anche a Molina dell'Udinese, che potrebbe sostituire Alex Sandro, e Acerbi della, ritenuto ...ROMA - Acerbi vuole sempre partire, la Lazio non gliel’ha vietato. Ma tra il dire e il fare ce ne vuole, ce ne passa. Il Leone è in Nazionale, aspetta offerte. Spera nella chiamata di una big del Nord ...Il serbo, accostato alla Juve, è valutato da Lotito 70-80 milioni. I biancocelesti non hanno ricevuto proposte che però potrebbero arrivare più dall’estero che dall’Italia. In caso di addio, la Lazio ...