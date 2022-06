La regina Elisabetta ha già conosciuto Lilibet, che oggi festeggia il suo primo compleanno. E stasera vedrà il concerto del Giubileo con Harry e Meghan (Di sabato 4 giugno 2022) Terzo giorno delle celebrazioni per i suoi 70 anni suo trono e la regina Elisabetta rimane a Windsor ancora assillata dai suoi problemi di mobilità. Ma la monarca sta trascorrendo parecchio tempo con Harry, Meghan e i piccoli Archie e Lilibet, che oggi festeggia il suo primo compleanno proprio in compagnia della bisnonna sovrana. Leggi anche › Libri da leggere. Cosa sfogliare sulla regina Elisabetta e il Giubileo di Platino › Harry e Meghan alla funzione religiosa per il Giubileo, ma il resto ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 giugno 2022) Terzo giorno delle celebrazioni per i suoi 70 anni suo trono e larimane a Windsor ancora assillata dai suoi problemi di mobilità. Ma la monarca sta trascorrendo parecchio tempo cone i piccoli Archie e, cheil suoproprio in compagnia della bisnonna sovrana. Leggi anche › Libri da leggere. Cosa sfogliare sullae ildi Platino ›alla funzione religiosa per il, ma il resto ...

