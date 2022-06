Roma di fuoco | due bus avvolti dalle fiamme in un giorno

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ennesimo bus "flambé" a. Cambiano le amministrazioni, ma gli incendi dei bus di linea non si interrompono. Di oggi l'ultimo caso di un autobus Atac della linea 073 andato aintorno alle 12.30 in via Laurentina in prossimità del civico 1851. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili delche ha immediatamente mandato sul posto una squadra dei vigili proveniente dal distaccamento di Pomezia con al seguito autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, leperò hanno completamente distrutto la vettura. Un trend assurdo, che in un modo o nell'altro chi governa la città e l'Atac hanno il compito di interrompere il più presto possibile. Negli anni evidentemente è mancata una manutenzione regolare e scrupolosa dei mezzi, così come una sostituzione programmata e periodica del parco rotabile. ...

