(Di venerdì 3 giugno 2022) Mentre tutto il mondo è a rumore per la notizia deldi, direttore di Limes, intervenendo a Otto e Mezzo su La7, ha spiazzato tutti, provando a fare chiarezza sulle condizioni di salute dello “zar”. Salute sulla quale è dall’inizio del conflitto – dunque da 100 giorni- che si avvicendano notizie e smentite continue. Ora il dossier dell’intelligence Usa pubblicato da Newsweek parla di uno zar malato a causa di un. Il report degli 007 rivielerebbero anche l’ipotesi di un intervento subito dain aprile., ospite fisso, di Otto e mezzo, analista di lungo corso, ha espresso tutto il suo scetticismo, davanti a un Floris (momentaneamente sostituto della Gruber con il covid) sconcertato.di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lucio Caracciolo: “Non credo al cancro di Putin. Sono 20 anni che gira questa storia” (video)… - MattiaGallo17 : RT @QuanteStorieRai: Con @nelloscavo e Lucio Caracciolo analizziamo le evoluzioni della guerra in Ucraina e le conseguenze geopolitiche Ci… - QuanteStorieRai : Con @nelloscavo e Lucio Caracciolo analizziamo le evoluzioni della guerra in Ucraina e le conseguenze geopolitiche… - gregcapitano10 : RT @Murandrea1: Signore e signori, parla il numero uno. Un'intervista a Lucio #Caracciolo da applausi da parte de @ildubbionews https://t.c… - MassoniSerafino : PAOLO MIELI & LUCIO CARACCIOLO & UKRAINA -

Il Tempo

A diffondere scetticismo c'è, direttore della rivista geopolitica Limes, che crede poco a tali ricostruzioni americane sulla Russia: 'La fortuna dei politici forti, che siano ..., direttore di Limes, intervenendo a Otto e Mezzo su La7 , ha provato a fare chiarezza sulle condizioni di salute di Vladimir Putin . Un dossier dell'intelligence Usa pubblicato ieri ... Otto e mezzo, Lucio Caracciolo sulla guerra Russia-Ucraina: Putin e Orban soci in affari Vladimir Putin sarebbe stato sottoposto a trattamenti per un tumore in stadio avanzato ad aprile. La notizia di Newsweek, che cita fonti ...Roma, 3 giu. (askanews) - Partendo dal periodo passato a Kiev nel febbraio di quest'anno, all'immediata vigilia dello scoppio della guerra, il giornalista Nello Scavo, ospite di Giorgio Zanchini a "Qu ...