Fedez al Power Hits Estate 2022. L'annuncio in diretta fa impazzire i fan (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva Fedez in radiovisione su RTL 102.5 e annuncia l'apertura della vendita dei biglietti per il Power Hits Live 2022, l'evento musicale più atteso dell'anno che decreterà il tormentone dell'Estate. Sul palco dell'Arena di Verona ci sarà anche Fedez, che lo assicura ai fan durante The flight in radiovisione. E durante la diretta arriva un fuoriprogramma, il rapper annuncia la vendita su ticketone.it dei biglietti per il “Power Hits Estate 2022” di RTL 102.5. “RTL 102.5 e Fedez vi vogliono comunicare che per l'evento che si tiene ogni anno, il Power Hits Estate, all'Arena di Verona il 31 agosto ci sarò anche io. Ora ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Arrivain radiovisione su RTL 102.5 e annuncia l'apertura della vendita dei biglietti per ilLive, l'evento musicale più atteso dell'anno che decreterà il tormentone dell'. Sul palco dell'Arena di Verona ci sarà anche, che lo assicura ai fan durante The flight in radiovisione. E durante laarriva un fuoriprogramma, il rapper annuncia la vendita su ticketone.it dei biglietti per il “” di RTL 102.5. “RTL 102.5 evi vogliono comunicare che per l'evento che si tiene ogni anno, il, all'Arena di Verona il 31 agosto ci sarò anche io. Ora ...

Advertising

rtl1025 : Grande annuncio di @Fedez in diretta su RTL 102.5: da adesso sono disponibili i biglietti per il… - tempoweb : #Fedez al Power Hits Estate 2022. L'annuncio in diretta fa impazzire i fan #3giugno #iltempoquotidiano… - arenaliveweb : RT @rtl1025: ?? @Fedez in diretta su RTL 102.5 dà il via all'apertura delle vendite dei biglietti del #PowerHitsEstate2022 su - arenaliveweb : RT @rtl1025: Grande annuncio di @Fedez in diretta su RTL 102.5: da adesso sono disponibili i biglietti per il #PowerHitsEstate2022 ???????? Pr… - Lopinionista : “Power Hits Estate 2022”, ci sarà anche Fedez -