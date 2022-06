Udinese, Udogie nel mirino della Premier: il Brighton ci prova (Di giovedì 2 giugno 2022) Non soltanto la Juventus, ma anche il Brighton segue Udogie. L’Udinese vorrebbe però blindare l’esterno per ancora una stagione Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Destiny Udogie, giocatore che piace e non poco alla Juventus. Il laterale che bene ha fatto nella stagione da poco conclusa con la maglia dell’Udinese sarebbe finito nel mirino del Brighton. Il club inglese è pronto ad approfondire i discorsi con l’Udinese. I friulani, tuttavia, non vorrebbero provarsi del loro gioiellino nel corso della prossima sessione di mercato. A riportarlo è Gianluigi Longari di Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Non soltanto la Juventus, ma anche ilsegue. L’vorrebbe però blindare l’esterno per ancora una stagione Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Destiny, giocatore che piace e non poco alla Juventus. Il laterale che bene ha fatto nella stagione da poco conclusa con la maglia dell’sarebbe finito neldel. Il club inglese è pronto ad approfondire i discorsi con l’. I friulani, tuttavia, non vorrebberorsi del loro gioiellino nel corsoprossima sessione di mercato. A riportarlo è Gianluigi Longari di Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Glongari : Non solo mezza serie A ha manifestato interesse per #Udogie. I primi interessamenti arrivano anche dalla Premier Le… - GiovaAlbanese : La #Juventus si muove per #Udogie: il laterale classe 2002 è il preferito per sostituire #Pellegrini (in partenza).… - tvdellosport : JUVE, CONTATTI CON L'UDINESE PER #UDOGIE Spunta la #Juventus per Destiny Udogie: il difensore classe 2002 è molto… - CalcioNews24 : Udinese, Udogie nel mirino della Premier: il Brighton ci prova - MonicaTox69 : Udogie: ora ci pensa anche il Brighton -