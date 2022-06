Ucraina, ministro agli Esteri dell’autoproclamata Transnistria: “Vogliamo la pace e non siamo una minaccia. Armi a Kiev? Ci saranno più morti” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ci rivolgiamo con comprensione agli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina e siamo assolutamente neutrali rispetto a questa questione. Non di meno siamo un popolo amante della pace e non siamo una minaccia per nessuno“. A dirlo, intervistato dall’Ansa, è Vitaly Ignatiev, ministro degli Esteri della Transnistria, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridnestrovie. “Scenari futuri? Ciò che posso dire con certezza è che la configurazione territoriale che c’era prima non ci sarà più”. Interrogato sull’invio di Armi in Ucraina, Ignatiev ha risposto che “molti Paesi europei non stiano facendo i propri interessi ma quelli degli Usa. Fornire Armi avrà una sola conseguenza: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ci rivolgiamo con comprensioneeventi che si stanno svolgendo inassolutamente neutrali rispetto a questa questione. Non di menoun popolo amante dellae nonunaper nessuno“. A dirlo, intervistato dall’Ansa, è Vitaly Ignatiev,deglidella, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridnestrovie. “Scenari futuri? Ciò che posso dire con certezza è che la configurazione territoriale che c’era prima non ci sarà più”. Interrogato sull’invio diin, Ignatiev ha risposto che “molti Paesi europei non stiano facendo i propri interessi ma quelli degli Usa. Fornireavrà una sola conseguenza: ...

