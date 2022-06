Tumore al seno, i geni BRCA e gli altri: quanto è scritto nel nostro Dna? (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Tumore al seno è la più frequente neoplasia femminile e circa il 10% dei casi ha una componente ereditaria. Ma questo in concreto che cosa vuol dire? Essere predisposti geneticamente non significa che il Tumore sia inevitabile ma che si possiede una probabilità più alta rispetto alle altre donne di svilupparlo. Conoscere la predisposizione alla malattia è pertanto di fondamentale importanza per avviare un percorso di sorveglianza attiva e prevenzione. Leggi anche › Tumore al seno: l’operazione che restituisce la femminilità Tumore al ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilalè la più frequente neoplasia femminile e circa il 10% dei casi ha una componente ereditaria. Ma questo in concreto che cosa vuol dire? Essere predisposti geneticamente non significa che ilsia inevitabile ma che si possiede una probabilità più alta rispetto alle altre donne di svilupparlo. Conoscere la predisposizione alla malattia è pertanto di fondamentale importanza per avviare un percorso di sorveglianza attiva e prevenzione. Leggi anche ›al: l’operazione che restituisce la femminilitàal ...

Advertising

Fra_Schittulli : Sabaudia: IV Trofeo Nazionale Lilt di Dragon Boat. In occasione del 100° anniversario della Lilt. La manifestazione… - Luigi1234568 : Una signora che conosco per 93 anni è stata bene, adesso che ha fatto le 4 dosi gli è venuto un tumore al seno. - ombrysan : RT @WhitePoolMilano: La mia umile statistica degli ultimi 8 mesi: 3 morti (49->64 anni) 2 tumori prostata (50->52 anni) 1 tumore seno (44 a… - MedMedicine : Tumore al seno e cardiotossicità delle cure, come proteggere il cuore delle donne - cinziasams : RT @lastampasalute: Tumore al seno e cardiotossicità delle cure, come proteggere il cuore delle donne -