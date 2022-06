Galliani sogna un grande colpo per il Monza: si valuta l’ex Inter! (Di giovedì 2 giugno 2022) Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno preso il Monza dalla Serie C, lo hanno rivoluzionato, progettando e pianificando ogni passo, sino a raggiungere nel giro di tre anni la tanto sognata Serie A. Non sembrano però intenzionati a fare le comparse, infatti stanno imbastendo trattative di calciomercato con giocatori di estremo spessore e valore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Monza ha effettuato un sondaggio con la Sampdoria per Antonio Candreva. L’esterno è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera: 7 goal, 10 assist e tante prestazioni al di sopra della media. Candreva ha sempre dimostrato il suo amore verso Genova e verso la Sampdoria, ma riuscirà a resistere alla tentazione di un progetto tanto entusiasmante? Antonio Candreva Monza Per il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Silvio Berlusconi e Adrianohanno preso ildalla Serie C, lo hanno rivoluzionato, progettando e pianificando ogni passo, sino a raggiungere nel giro di tre anni la tantota Serie A. Non sembrano però intenzionati a fare le comparse, infatti stanno imbastendo trattative di calciomercato con giocatori di estremo spessore e valore. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilha effettuato un sondaggio con la Sampdoria per Antonio Candreva. L’esterno è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera: 7 goal, 10 assist e tante prestazioni al di sopra della media. Candreva ha sempre dimostrato il suo amore verso Genova e verso la Sampdoria, ma riuscirà a resistere alla tentazione di un progetto tanto entusiasmante? Antonio CandrevaPer il ...

Advertising

Fantacalcio : Monza sogna, Galliani: 'Pato e Belotti? Sono scaramantico...' - AlBizzotto : RT @tempoweb: SIlvio #Berlusconi già sogna in grande: 'Monza adesso vinci lo scudetto e vai in Champions' (VIDEO) #seriea #iltempoquotidian… - CalcioeM : #Galliani sogna il grande colpo in attacco: #Belotti e #JoaoPedro sono gli indiziati ?? - _kanyewestsg_ : 'Berlusconi e Galliani sognano alla grande' Berlusconi sogna e russa pure alla grande #oppini7gold - AnadNanda : RT @DAZN_IT: Galliani e Antonelli già al lavoro, con Berlusconi che sogna in grande. Chi può arrivare al #Monza? #DAZN -