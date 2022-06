Chi non ha l’iPad non può seguire le lezioni e quindi è invitato a cambiare scuola: la circolare che ha fatto infuriare i genitori. La preside: “Scelta utile per la didattica” (Di giovedì 2 giugno 2022) L'innovazione digitale in alcuni casi può sembrare estrema. E' quello che si può pensare leggendo la circolare diramata dall'istituto “Mazzini Modugno” di Bari, dove si fa scuola solo con l’iPad. E chi non ce l'ha è invitato a cambiare sede. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 giugno 2022) L'innovazione digitale in alcuni casi può sembrare estrema. E' quello che si può pensare leggendo ladiramata dall'istituto “Mazzini Modugno” di Bari, dove si fasolo con. E chi non ce l'ha èsede. L'articolo .

Advertising

GassmanGassmann : “Chi non frequenta le ore di religione, non sarà ammesso alla gita al museo.” Italia, 2022. - AlbertoBagnai : Il referendum spiegato facile: chi controlla a propri fini la magistratura vuole che non votiate. Se questo andazzo… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Non si risolvono i conflitti con le armi, dobbiamo parlare di coabitazione'. Di fronte ad un esercito c… - mlpedo : RT @HoaraBorselli: #DiMaio attacca #Salvini “La guerra in Ucraina o andare a Mosca non è un tema da tour estivo”. Fa sorridere che lo dica… - Roberta56439869 : RT @simolar1984: Mi assale un dubbio… aiutatemi se no non posso dormire ?? Secondo voi chi è più CRETINO? -