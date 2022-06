Calcio | Ucraina; Zinchenko | con Galles partita della vita

Advertising

Agenzia_Ansa : Mondiali di calcio: 3-1 alla Scozia, l'Ucraina in finale playoff. Domenica col Galles si giocherà l'accesso a Qata… - Corriere : L’Ucraina sogna il Mondiale: batte la Scozia 3-1 , il Galles ultimo ostacolo - SkySport : Appello di Pelè a Putin: 'Ferma l'invasione in Ucraina' #SkySport #Pelè #Putin #Ucraina - napolimagazine : UCRAINA - Zinchenko: 'Sogniamo il Mondiale, contro il Galles la partita della vita' - apetrazzuolo : UCRAINA - Zinchenko: 'Sogniamo il Mondiale, contro il Galles la partita della vita' -

Così il terzino del Manchester City e della Nazionale, Oleksandr Zinchenko, in vista della sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali del Qatar. "È una finale - ha aggiunto - e ognuno ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)(getty images) tutte le notizie dimondiale petrakov Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "...Le parole del CT dell’Ucraina dopo la vittoria per 3-1 contro la Scozia: «Abbiamo giocato per chi combatte in trincea» Il CT dell’Ucraina, Oleksandr Petrakov, ha commentato la vittoria della sua ..."Siamo professionisti, e sappiamo cosa dobbiamo fare ma sappiamo anche che la partita con il Galles non riguarderà più la condizione fisica o la tattica, ma sarà una partita di sopravvivenza. (ANSA) ...