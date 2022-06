AEW | MJF sgancia la pipe bomb “Tony devi licenziarmi | non voglio stare più qui”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 giugno 2022) Era attesissimo il discorso di MJF stanotte, dopo quanto successo nel weekend di Double Or Nothing in cui ha saltato un meet & greet con i fan in aperta polemica conKhan, mettendo anche in dubbio la sua partecipazione al PPV che poi c’è stata in un match contro Wardlow finito in un massacro. Si pensava che MJF potesselontano dagli schermi per un po’, dato che era stato portato via in barella dopo il match, invece il Salt Of Earth stanotte è tornato e lo ha fatto con un discorso clamoroso. “E se fossi stato un ex WWE?” MJF accolto dai “boo” ha aperto il suo discorso dicendo di provare tanto dolore dopo domenica, ma di essere pronto a parlare come desiderato dal pubblico. MJF ha anche precisato che a parlare sarebbe stato Friedman e non il personaggio MJF, facendo anche un riferimento ai capi della WarnerMedia presenti ...