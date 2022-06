2 giugno | presidio contro la guerra a Roma | “Fermiamo la corsa al riarmo | i fondi siano utilizzati per precari e studenti”

(Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione delle celebrazione per la Festa della Repubblica, a poche centinaia di metri dalle celebrazioni istituzionali piazza Venezia, diverse realtà di sinistra tra cui Rifondazione comunista e Potere al Popolo si sono unite inper chiedere lo stop dell’invio di armi e dellain Ucraina. “Ci opponiamo all’aumento delle spese militari – spiega Riccardo Menegacci esponente dell’ Opposizione studentesca d’Alternativa – e vorremmo che questi soldi venissero dirottati verso i grandi temi della società, per i, per le classi popolari e per gli”. Tra i partecipanti anche chi sostiene ritiene che la soluzione del conflitto possa essere l’indipendenza del Donbass. dove “dal 2014 c’è la persecuzione delle popolazioni russofona”. “Se l’Europa continua unaal ...

Advertising

valerio_doriano : RT @MarcoBottura1: Oggi, 2 giugno 2022, presidio alle 11.45 presso CGIL Mirandola, via Agnini n. 22, contro i nuovi fascisti che questa not… - MariaRo75100061 : RT @Animalistiitaly: STUPRATA E UCCISA: PILÙ PRETENDE GIUSTIZIA! Gli #AnimalistiItaliani provocano l’assassino di Pilù contattando il suo d… - TecnicaScuola : Bianchi sul 2 giugno: la scuola è presidio dei diritti e valori portati dalla Repubblica -- - IsabellaTurata : RT @Animalistiitaly: STUPRATA E UCCISA: PILÙ PRETENDE GIUSTIZIA! Gli #AnimalistiItaliani provocano l’assassino di Pilù contattando il suo d… - palabritadepape : RT @OssRepressione: Si è svolto (mercoledi 1 giugno) un presidio davanti al carcere Lorusso e Cotugno di Torino in solidarietà ai ragazzi,… -

Il Fatto Quotidiano

"Vogliamo aprire undel Comune in ogni quartiere, riconnettere la città e renderla più ... E se lo spettro del voto a metàè l'astensione, c'è da sperare che, almeno loro, non vadano al ...... che sabato 4terrà una conferenza stampa davanti all'ingresso principale dell'ospedale ex ... Su tutti, la mancanza di unsanitario adeguato, è quella che fa più male alla collettività ... 2 giugno, presidio contro la guerra a Roma: "Fermiamo la corsa al riarmo, i fondi siano utilizzati per precari e studenti" La mostra resterà aperta dal fino al 23 giugno nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:00. SPEZZANO DELLA SILA – Anche Camigliatello ...L’ora X scoccherà il 22 giugno con la prima prova d’italiano ... quest’anno non si assiste alla corsa contro il tempo per reclutare presidi e professori al timone delle commissioni.