Roland Garros 2022, Bassetti: “Con Nadal ha vinto la scienza, Djokovic idolo di decerebrati” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Nadal (immenso) ha vinto meritatamente e con lui ha vinto un pochino anche la scienza. Perché la scienza? Perché ‘Novax’ Djokovic, campione straordinario nel tennis, ha invaso il campo della scienza e nell’ultimo anno è diventato l’idolo e il mito di una mandria di decerebrati ultrà no-vax”. Lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Bassetti, il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il match tra Nadal e Djokovic al Roland Garros: “Nadal ha vinto per sé, per il tennis e anche per tutti quelli che credono nell’importanza di dare l’esempio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “(immenso) hameritatamente e con lui haun pochino anche la. Perché la? Perché ‘Novax’, campione straordinario nel tennis, ha invaso il campo dellae nell’ultimo anno è diventato l’e il mito di una mandria diultrà no-vax”. Lo ha scritto in un post su Facebook Matteo, il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il match traal: “haper sé, per il tennis e anche per tutti quelli che credono nell’importanza di dare l’esempio”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Olmo54 : @paolobertolucci @DjokerNole Forse glielo avranno già chiesto, ma come mai non commenta Lei il Roland Garros? Mi sp… - SI_Tennisit : Quando Rafa ha raggiunto il suo primo quarto di finale di Roland Garros erano: Alcaraz 2 anni Rune 2 anni Sinner 4… -