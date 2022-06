Milano | emessi 53 daspo | De Corato | «Le 37 borseggiatrici furbette recidive | per quanto rispetteranno la misura di allontanamento?»

Advertising

Le borseggiatrici seriali a Milano: una deve scontare 22 anni e tre mesi di carcere.Una bosniaca senza fissa dimora

La questura diha emesso 53 daspo urbani, di cui 27 aggravati nei confronti di persone condannate, negli ... Alcuni daspo sono stati inveceper l'intera rete del metrò e per la linea 5 di ...... alla stazione ferroviaria e metropolitana diRogoredo e all'area verde pubblica che include ... Altri 26 provvedimentidalla Divisione Anticrimine a seguito dei controlli svolti dalla ...ASCOLTA IL PODCAST: «L’impegno delle forze dell’ordine però sembra essere vano perché, è inutile nascondercelo, queste ladre nomadi anche con il daspo continuano a fare furti e borseggi» ...Una bosniaca senza fissa dimora arrestata dalla polizia in via Lorenteggio, altro ordine di carcerazione per cumulo pene (5 anni) in via Cusani: 53 divieti di accesso alle aree urbane emessi dal quest ...