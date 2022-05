LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 2-6 1-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conquista il terzo set! (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Ottimo inizio di Nole. 40-30 Gran drop shot del balcanico. 30-30 Doppio fallo del serbo. 30-15 Largo il passante di diritto lungolinea di Nadal. 15-15 CONTROSMORZATA FORTUNOSA PER Nadal SUL RECUPERO DELLA SMORZATA DI NOLE 15-0 Errore in risposta del serbo. INIZIO QUARTO SET 00.06 Rafael Nadal si riporta avanti nel conteggio dei set a Parigi! Lo spagnolo è sul 2-1 dopo aver vinto il terzo parziale per 6 giochi a 2 forte dei break del primo e del quinto gioco: il serbo deve recuperare dopo oltre tre ore di gioco. FINE terzo SET 2-6 NOLE TIRA A TUTTO BRACCIO MA IL DIRITTO TERMINA FUORI E Nadal conquista IL set! 40-30 Nole annulla prontamente la chance con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ottimo inizio di Nole. 40-30 Gran drop shot del balcanico. 30-30 Doppio fallo del serbo. 30-15 Largo il passante di diritto lungolinea di. 15-15 CONTROSMORZATA FORTUNOSA PERSUL RECUPERO DELLA SMORZATA DI NOLE 15-0 Errore in risposta del serbo. INIZIO QUARTO SET 00.06 Rafaelsi riporta avanti nel conteggio dei set a Parigi! Loè sul 2-1 dopo aver vinto ilparziale per 6 giochi a 2 forte dei break del primo e del quinto gioco: il serbo deve recuperare dopo oltre tre ore di gioco. FINESET 2-6 NOLE TIRA A TUTTO BRACCIO MA IL DIRITTO TERMINA FUORI EIL40-30 Nole annulla prontamente la chance con il ...

