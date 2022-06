I cittadini russi iniziano a sentire il peso delle sanzioni occidentali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Embargo sul petrolio, limitazione dell’importazione di gas, banche svuotate. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina non c’è giorno che passi senza una discussione, un tavolo, un vertice tra Paesi occidentali per decidere come colpire il Cremlino sul fronte economico, per tagliare le gambe all’offensiva del suo esercito. Unione europea, Stati Uniti, Canada e altri alleati occidentali lavorano dal giorno uno della invasione per colpire Mosca. Eppure alcuni indicatori sembrerebbero dire che il Paese governato – comandato – da Vladimir Putin non sia in grossa difficoltà: le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas non si sono di certo fermate; la disoccupazione è rimasta intorno al 4%, ben al di sotto dei picchi raggiunti durante la pandemia; l’inflazione rallenta. In più, in un Paese in cui gran parte dei lavoratori lavora per lo Stato, la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Embargo sul petrolio, limitazione dell’importazione di gas, banche svuotate. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina non c’è giorno che passi senza una discussione, un tavolo, un vertice tra Paesiper decidere come colpire il Cremlino sul fronte economico, per tagliare le gambe all’offensiva del suo esercito. Unione europea, Stati Uniti, Canada e altri alleatilavorano dal giorno uno della invasione per colpire Mosca. Eppure alcuni indicatori sembrerebbero dire che il Paese governato – comandato – da Vladimir Putin non sia in grossa difficoltà: le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas non si sono di certo fermate; la disoccupazione è rimasta intorno al 4%, ben al di sotto dei picchi raggiunti durante la pandemia; l’inflazione rallenta. In più, in un Paese in cui gran parte dei lavoratori lavora per lo Stato, la ...

