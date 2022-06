Anziana truffata: "Sua figlia ha investito e ucciso un bambino di 3 anni" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano a crescere le truffe ai danni degli anziani. Una donna di 75 anni di Fiumana, in provincia di Forlì, è stata vittima di una tentata truffa. Nella giornata di ieri 30 maggio, la 75enne ha ricevuto una chiamata da una persona... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano a crescere le truffe ai ddegli anziani. Una donna di 75di Fiumana, in provincia di Forlì, è stata vittima di una tentata truffa. Nella giornata di ieri 30 maggio, la 75enne ha ricevuto una chiamata da una persona...

Advertising

MonopoliTimes : Monopoli, falso nipote la chiama al telefono: altra anziana truffata in casa propria - ilCittadinoLodi : «Rischio esplosione, metta i soldi del frigorifero». Anziana truffata a Codogno - genovatoday : Sottrae carta prepagata ad anziana per comprare tv e robot da cucina - Giorno_Lodi : 'Il gas può scoppiare, metta in salvo l’oro'. Anziana truffata - RedazioneLaNews : #Milano Il finto idraulico e l'ennesima truffa a un'anziana -