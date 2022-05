Ucraina, media: Putin vuole occupare il Donbass entro il primo luglio | Lavrov andrà in Turchia per i "corridoi del grano" (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo cerca di garantire il trasporto del frumento. Il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema Swift di Sberbank, il principale istituto di credito russo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo cerca di garantire il trasporto del frumento. Il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema Swift di Sberbank, il principale istituto di credito russo, ...

Pubblicità

ilfoglio_it : L’Ambasciata russa lo rilancia, i suoi adepti imperversano nei media. L’eredità di Giulietto Chiesa, dai complottis… - Agenzia_Italia : Dall'inizio della guerra in #Ucraina ???? sono stati uccisi 8 reporter _ Frederic Leclerc-Imhoff, 32 anni, è l'ulti… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov,… - Robycop51 : RT @valeangelsback: Il grande regista serbo Emir Kusturica ricorda come quando la Nato bombardava il suo paese e venivano uccisi i bambini… - lenisa_agostino : RT @gianny0162: La sconfitta (vicina) dell'Ucraina è la sconfitta della UE, degli Usa, della Nato, dei media asserviti. Lo sanno, e divente… -