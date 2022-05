Parisi: "Senesi è nei radar del Napoli, può sostituire Koulibaly" (Di martedì 31 maggio 2022) A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Parisi, agente FIFA. Queste le sue parole: Sei l’intermediario di Senesi: potrebbe ritornare in ottica Napoli se partisse Koulibaly? "Senesi è un buon giocatore, è nei radar del Napoli. -afferma Parisi - L'argentino ha una grandissima qualità nell’impostazione di gioco, ha un buon piede sinistro… insomma, è un profilo molto interessante. Resta che sostituire Kalidou è difficile, dato che è un monumento a Napoli. Senesi però è una buona garanzia sul mercato". Sul futuro di Pjanic "Non mi occupo più di lui. -prosegue Parisi - Penso che ora si occupi di lui Ramadani, io non ho novità". Credi che il ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 31 maggio 2022) A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio, agente FIFA. Queste le sue parole: Sei l’intermediario di: potrebbe ritornare in otticase partisse? "è un buon giocatore, è neidel. -afferma- L'argentino ha una grandissima qualità nell’impostazione di gioco, ha un buon piede sinistro… insomma, è un profilo molto interessante. Resta cheKalidou è difficile, dato che è un monumento aperò è una buona garanzia sul mercato". Sul futuro di Pjanic "Non mi occupo più di lui. -prosegue- Penso che ora si occupi di lui Ramadani, io non ho novità". Credi che il ...

