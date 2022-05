L’ideona del Pd per battere la destra: cambiare nome. Nasceranno i “Progressisti” (Di martedì 31 maggio 2022) Elezioni politiche, il Pd trema e pensa a come arginare la sconfitta. Ne scrive oggi Libero, raccontando che i sondaggi fanno tremare lo stato maggiore del Nazareno. Soprattutto quelli che si riferiscono al Nord dove il M5S è praticamente inesistente mentre al Sud il voto di protesta che aveva premiato i grillini si sposta su Fratelli d’Italia. Un quadro plumbeo per Enrico Letta e i suoi dirigenti. I quali hanno compreso che il “campo largo” teorizzato da Goffredo Bettini e praticato dall’ex segretario Zingaretti, cioè l’alleanza col M5S, è ormai inutile. Sia per vincere che per attrarre elettori. E allora, scrive Libero, visto che non si riesce a cambiare la legge elettorale, bisogna inventarsi qualcosa “se no, come dice un dirigente dem, «Giorgia Meloni va diritta a Palazzo Chigi». Servirebbe, hanno suggerito alcuni dem esperti di sondaggi al segretario Enrico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Elezioni politiche, il Pd trema e pensa a come arginare la sconfitta. Ne scrive oggi Libero, raccontando che i sondaggi fanno tremare lo stato maggiore del Nazareno. Soprattutto quelli che si riferiscono al Nord dove il M5S è praticamente inesistente mentre al Sud il voto di protesta che aveva premiato i grillini si sposta su Fratelli d’Italia. Un quadro plumbeo per Enrico Letta e i suoi dirigenti. I quali hanno compreso che il “campo largo” teorizzato da Goffredo Bettini e praticato dall’ex segretario Zingaretti, cioè l’alleanza col M5S, è ormai inutile. Sia per vincere che per attrarre elettori. E allora, scrive Libero, visto che non si riesce ala legge elettorale, bisogna inventarsi qualcosa “se no, come dice un dirigente dem, «Giorgia Meloni va diritta a Palazzo Chigi». Servirebbe, hanno suggerito alcuni dem esperti di sondaggi al segretario Enrico ...

