Beatrice Mohre | ‘fondamentale smettere di fumare | ma pensare a chi non ce la fa’

(Adnkronos) – "Non vi è dubbio che l'obiettivo fondamentale sia smettere completamente di fumare ma bisogna pensare a quanti non ce la fanno e mancano politiche di aiuto per queste persone. La sigaretta elettronica, se proposta con trasparenza, può costituire una proposta ricevibile ed aiutare il fumatore ad attuare un cambiamento importante, infatti la e-cig riduce la tossicità da combustione del 95%". Così Fabio Beatrice, fondatore del Centro antifumo dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, past president di Sitab – Società Italiana di Tabaccologia e direttore scientifico di Mohre – Osservatorio mediterraneo per la riduzione del danno in medicina, in occasione del 'World no tobacco day' che si celebra oggi. "Purtroppo, spesso si confondono le strategie di riduzione del rischio con la ...

