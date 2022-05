“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di lunedì 30 maggio 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, domenica 30 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)Con la vostra calma e determinazione oggi riuscirete ad affrontare ogni difficoltà. Sul lavoro sarete ritenuti idonei per ricoprire un ruolo di maggiore importanza e in amore poi avrete la fortuna di conoscere una nuova persona che segnerà l’inizio di una nuova epoca per la vostra vita sentimentale. Toro (20 aprile – 20 maggio)Attenzione ad essere oculati nelle spese e non farvi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi, domenica 30: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)Con la vostra calma e determinazione oggi riuscirete ad affrontare ogni difficoltà. Sul lavoro sarete ritenuti idonei per ricoprire un ruolo dire importanza e in amore poi avrete la fortuna di conoscere una nuova persona che segnerà l’inizio di una nuova epoca per la vostra vita sentimentale. Toro (20 aprile – 20)Attenzione ad essere oculati nelle spese e non farvi ...

