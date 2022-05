Giro del Delfinato 2022: programma, orari, tv, streaming. Le date delle 8 tappe (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 5 al 12 giugno i nostalgici del Giro d’Italia potranno consolarsi con la 75esima edizione del Giro del Delfinato, corsa ciclistica francese inserita nel calendario UCI World Tour. L’Italia insegue la prima vittoria nella classifica generale: ad oggi il Bel Paese annovera soltanto due secondi posti e quattro terze posizioni dal 1947 a questa parte. Sarà della Partita Damiano Caruso, al pari di Filippo Ganna: sono loro i nostri rappresentanti più quotati. La lista partenti annovera corridori di primissimo piano quali Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Chris Froome, Primoz Roglic, Wout Van Aert ed Ethan Hayter solo per citarne alcuni. Il percorso della manifestazione è molto completo e variegato e rappresenta un degnissimo antipasto del prossimo Tour de France. Diamo un’occhiata all’elenco delle otto ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 5 al 12 giugno i nostalgici deld’Italia potranno consolarsi con la 75esima edizione deldel, corsa ciclistica francese inserita nel calendario UCI World Tour. L’Italia insegue la prima vittoria nella classifica generale: ad oggi il Bel Paese annovera soltanto due secondi posti e quattro terze posizioni dal 1947 a questa parte. Sarà della Partita Damiano Caruso, al pari di Filippo Ganna: sono loro i nostri rappresentanti più quotati. La lista partenti annovera corridori di primissimo piano quali Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Chris Froome, Primoz Roglic, Wout Van Aert ed Ethan Hayter solo per citarne alcuni. Il percorso della manifestazione è molto completo e variegato e rappresenta un degnissimo antipasto del prossimo Tour de France. Diamo un’occhiata all’elencootto ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 2?1? La bellezza di Verona è una perla inserita in un contesto attivo e operoso: dalle cav… - AlbertoBagnai : Anni di militanza attiva iniziata nel duemilacredici. Account pandemico avviato nel 2020 come parte del meraviglios… - JacobERAllen : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai! ???? L'… - NeraGiacomo : RT @Brasco71: Io non ricordo mai di tanti malori improvvisi accaduti alle persone mentre guidavano le automobili e voi?E dei calciatori?Il… -