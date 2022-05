Dalle birre Heineken alle bombe da mortaio: la nuova (triste) vita di un accessorio per droni (Di lunedì 30 maggio 2022) Il dispositivo di un’azienda olandese non specificata può essere utilizzato con la stragrande maggioranza dei droni commerciali, e può sganciare un gran numero di bombe da mortaio in pochi secondi. In origine era pensato per la consegna a domicilio della birra... Leggi su dday (Di lunedì 30 maggio 2022) Il dispositivo di un’azienda olandese non specificata può essere utilizzato con la stragrande maggioranza deicommerciali, e può sganciare un gran numero didain pochi secondi. In origine era pensato per la consegna a domicilio della birra...

Advertising

Digital_Day : L'azienda che lo ha prodotto ha capito che con la guerra poteva farci molti più soldi che con le birre - TheDocReQ3 : RT @paci_ugo: @blanchewitch17 @TheDocReQ3 Abbiamo una cosa in comune, anche io mi scasso...ma non dalle risate???? ps cmq questi sedicenti 0… - paci_ugo : @blanchewitch17 @TheDocReQ3 Abbiamo una cosa in comune, anche io mi scasso...ma non dalle risate???? ps cmq questi s… - emilbiferi : @artefatti Diciamo che si è lasciato trascinare dalla folla e...dalle birre. E poi quando si è messo a sventolare il bandierone, che roba - alhambrapub : ?? Vi aspettiamo stasera dalle 19.30 ??????...intanto sfogliate il ns menù con tante novità ...… -