Caso Ciro Grillo, mercoledì primo giugno al via il processo per stupro di gruppo. Sfilano i testimoni dell’accusa (Di lunedì 30 maggio 2022) mercoledì 1 giugno al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, prenderà il via il processo a carico del figlio di Beppe Grillo e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 19 anni nel luglio 2019 Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022)al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, prenderà il via ila carico del figlio di Beppee dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sono tutti accusati di violenza sessuale dinei confronti di una studentessa di 19 anni nel luglio 2019

