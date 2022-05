Atletica, ancora successi per la Libertas Benevento nei campionati regionali (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli atleti della Libertas Benevento confermano il momento magico e vengono ripagati del lavoro svolto. Doppio oro per Antonio Verruso che ferma il cronometro a 10”90 nei 100 m. e percorre i 200 m. in 22”13, due tempi di assoluto valore che gli permetteranno di disputare i campionati italiani. Nel salto con l’asta si supera ancora una volta Vincenzo Vicerè che vola sopra quota 4,10 m. migliorando sensibilmente il suo precedente primato personale e ottenendo il minimo per i campionati italiani. Esordio scoppiettante per Bartolomeo Capitanio, il nuovo e giovane atleta della Libertas ha corso i 100 e 200 metri in di 12”09 e 24”97. Altri importati miglioramenti giungono dalle distanze più lunghe, Youssouf Fofanà sale sul secondo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli atleti dellaconfermano il momento magico e vengono ripagati del lavoro svolto. Doppio oro per Antonio Verruso che ferma il cronometro a 10”90 nei 100 m. e percorre i 200 m. in 22”13, due tempi di assoluto valore che gli permetteranno di disputare iitaliani. Nel salto con l’asta si superauna volta Vincenzo Vicerè che vola sopra quota 4,10 m. migliorando sensibilmente il suo precedente primato personale e ottenendo il minimo per iitaliani. Esordio scoppiettante per Bartolomeo Capitanio, il nuovo e giovane atleta dellaha corso i 100 e 200 metri in di 12”09 e 24”97. Altri importati miglioramenti giungono dalle distanze più lunghe, Youssouf Fofanà sale sul secondo ...

