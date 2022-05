Assegno unico giugno, arriverà nella stessa data di maggio? (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono partite le erogazioni dell’Assegno unico per quanto riguarda il mese di maggio e molti beneficiari si chiedono già quale sarà la data di giugno L‘Assegno unico Universale ha portato un vero e proprio cambiamento nelle famiglie italiane che ne sono beneficiarie. La misura, voluta dal governo Draghi per aiutare i nuclei familiari con figli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono partite le erogazioni dell’per quanto riguarda il mese die molti beneficiari si chiedono già quale sarà ladiL‘Universale ha portato un vero e proprio cambiamento nelle famiglie italiane che ne sono beneficiarie. La misura, voluta dal governo Draghi per aiutare i nuclei familiari con figli L'articolo proviene da Consumatore.com.

