A Torino il Festival internazionale dell' Economia

(Adnkronos) - Inaugura domani : fino a sabato 4 giugno, 140 appuntamenti per riflettere sul tema di questa edizione: Merito, diversità, giustizia sociale. Agli oltre 90 eventi del programma del Festival, si aggiungono infatti i più di 50 del programma partecipato, che vede protagonisti Università, enti di ricerca e associazionismo. Il cuore della rassegna diretta da Tito Boeri sono le Public lectures, che hanno diversi formati: parole chiave, che sono vere e proprie lezioni su concetti chiave dell'Economia; alla frontiera, con ricerche più innovative; visioni e intersezioni per guardare alla complessità dei processi economici; nella storia e storia delle idee, per comprendere il presente attraverso il passato; oltre a racconti di testimoni autorevoli, dialoghi e forum con i protagonisti e confronti con ...

