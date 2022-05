Texas: genitori bimba morta rifiutano incontro con governatore (Di domenica 29 maggio 2022) I genitori di una dei bambini morti nella strage della scuola elementare di Uvalde hanno rifiutato di incontrare il governatore del Texas Greg Abbott. Lo riporta Abc. "Alla mia Lexi neanche piaceva. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Idi una dei bambini morti nella strage della scuola elementare di Uvalde hanno rifiutato di incontrare ildelGreg Abbott. Lo riporta Abc. "Alla mia Lexi neanche piaceva. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Siamo tutti uniti nel cordoglio per l'orribile tragedia avvenuta ieri in #Texas. Possano le nost… - CatelliRossella : Texas: genitori bimba morta rifiutano incontro con governatore - Nord America - ANSA - zazoomblog : Texas Biden: Mentre sto parlando quei genitori si preparano a seppellire i loro figli - #Texas #Biden: #Mentre… - winter_design : Durante il massacro di 19 bambini e 2 adulti nella scuola in Texas, i poliziotti sono fuori dalla scuola: a malmena… - MonaMark6 : RT @chiadegli: Dai resoconti dei genitori in Texas sta saltando fuori che i poliziotti sono entrati nella scuola all’inizio della sparatori… -