Scherma, Coppa del Mondo spada: il team azzurro chiude quarto a Tbilisi (Di domenica 29 maggio 2022) Si ferma ad un passo dal podio il team italiano nella prova a squadre della tappa di Tbilisi di Coppa del Mondo di spada maschile. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo chiudono al quarto posto dopo aver vinto 44-41 contro la Cina nel tabellone dei 16, mentre al turno successivo sono riusciti a battere la Corea all’ultima stoccata alla priorità 43-42. Giunti in semifinale i ragazzi del CT Dario Chiadò sono poi stati superati dalla Francia 44-41 dopo un assalto che, fino all’inizio dell’ultima frazione, era in esatta parità. Nel match valido per il terzo posto il quartetto italiano ha sfidato l’Ungheria, ma non è riuscito a conquistare il podio, superato 44-38 dal team magiaro. A Katowice, invece, c’è solo un settimo posto per l’Italia ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Si ferma ad un passo dal podio ilitaliano nella prova a squadre della tappa didideldimaschile. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo chiudono alposto dopo aver vinto 44-41 contro la Cina nel tabellone dei 16, mentre al turno successivo sono riusciti a battere la Corea all’ultima stoccata alla priorità 43-42. Giunti in semifinale i ragazzi del CT Dario Chiadò sono poi stati superati dalla Francia 44-41 dopo un assalto che, fino all’inizio dell’ultima frazione, era in esatta parità. Nel match valido per il terzo posto il quartetto italiano ha sfidato l’Ungheria, ma non è riuscito a conquistare il podio, superato 44-38 dalmagiaro. A Katowice, invece, c’è solo un settimo posto per l’Italia ...

