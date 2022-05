Moto3: Garcia vince il Gp del Mugello, Guevara e Suzuki sul podio. (Di domenica 29 maggio 2022) Garcia vince il gp del Mugello davanti a Guevara (2°) e Suzuki (3°). Quarta posizione per Andrea Migno, primo degli italiani. Foggia K.O.: il romano del team Leopard chiude il weekend con un altro zero, cadendo dalla moto mentre era in testa. Garcia vince il gp del Mugello: GasGas sempre più leader della classifica Si chiude con la vittoria di Sergio Garcia la prima gara in programma nel weekend italiano del Mugello. A tagliare il traguardo per primo è stato il compagno di squadra di Garcia, Izan Guevara, che tuttavia perde una posizione a causa di un passaggio sul “verde” all’ultimo giro della corsa. Chiude il podio Tatsu Suzuki, del team ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022)il gp deldavanti a(2°) e(3°). Quarta posizione per Andrea Migno, primo degli italiani. Foggia K.O.: il romano del team Leopard chiude il weekend con un altro zero, cadendo dalla moto mentre era in testa.il gp del: GasGas sempre più leader della classifica Si chiude con la vittoria di Sergiola prima gara in programma nel weekend italiano del. A tagliare il traguardo per primo è stato il compagno di squadra di, Izan, che tuttavia perde una posizione a causa di un passaggio sul “verde” all’ultimo giro della corsa. Chiude ilTatsu, del team ...

