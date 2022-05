Monza in Serie A, Berlusconi non vede l'ora: 'Sfideremo il Milan' (Di domenica 29 maggio 2022) PISA - E' il presidente e il primo tifoso, proprio come ai tempi del Milan. Silvio Berlusconi esulta per la prima storica promozione in Serie A del Monza: " E' un traguardo incredibile ma meritato, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 29 maggio 2022) PISA - E' il presidente e il primo tifoso, proprio come ai tempi del. Silvioesulta per la prima storica promozione inA del: " E' un traguardo incredibile ma meritato, ...

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Lega_B : Finisce così una finale PAZZESCA degna di una stagione di #SerieBKT EMOZIONANTE ?????? Il Monza è in SERIE ???! - DAZN_IT : Una promozione sfumata, poi sofferta, combattuta, desiderata e conquistata: IL MONZA È UFFICIALMENTE IN SERIE A ??… - asrPT7 : RT @azessandro: Milan, Inter, Atalanta, Cremonese, #Monza. 5 squadre su 20: il 25% della prossima Serie A sarà lombardo: è record per una… - inews__24 : LEGGI TUTTO -