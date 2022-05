Matrimonio a prima vista Italia, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi svelano qual è stata la loro forza nell’affrontare l’esperimento (Di domenica 29 maggio 2022) Jessica Gregorio e Sergio Capozzi sono la seconda coppia ufficiale di tutte le edizioni di Matrimonio A prima vista Italia, programma in onda su Real Time e in streaming su Discovery+. All’inizio dell’esperimento sociale tra i due la compatibilità sembrava inesistente, ma contro ogni previsione sono riusciti a costruire un rapporto e si sono innamorati. Jessica e Sergio ora vivono felicemente a Milano ed hanno rilasciato un’intervista a Vanity Fair, nella quale hanno raccontano la loro relazione nata sotto le telecamere ed il loro futuro. Jessica ha spiegato la difficoltà nel diventare in modo repentino una persona ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 maggio 2022)sono la seconda coppia ufficiale di tutte le edizioni di, programma in onda su Real Time e in streaming su Discovery+. All’inizio delsociale tra i due la compatibilità sembrava inesistente, ma contro ogni previsione sono riusciti a costruire un rapporto e si sono innamorati.ora vivono felicemente a Milano ed hanno rilasciato un’intera Vanity Fair, nellae hanno raccontano larelazione nata sotto le telecamere ed ilfuturo.ha spiegato la difficoltà nel diventare in modo repentino una persona ...

