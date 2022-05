La dieta del ghiaccio e altre stramberie (Di domenica 29 maggio 2022) Succhiare cubetti congelati, consumare omogeneizzati per bambini invece dei pasti da adulti, digiunare ogni tanto, alimentarsi con i ritmi lunari. Obiettivo? Dimagrire velocemente. Ma, di tutte queste trovate, qualcuna funziona davvero? Scopritelo. E poi scegliete... Cosa accomuna celebrità e normal people? L’allargamento del girovita in caso di stravizi alimentari. Anche i ricchi e famosi piangono se allo specchio scorgono rotoli e lardelli. Con l’arrivo dell’estate poi, pensando alle foto da postare sui social in costume da bagno, il traguardo della (già di per sé impossibile) «taglia zero» diventa un incubo. Largo quindi a diete nuove, sicuramente originali anche se quasi mai salutari. Ma imitate da migliaia di fan alla ricerca della linea perduta. Le più in voga oggi? La Baby food diet, la Dinner cancelling, la Moon diet, la dieta intermittente, quella a base di ... Leggi su panorama (Di domenica 29 maggio 2022) Succhiare cubetti congelati, consumare omogeneizzati per bambini invece dei pasti da adulti, digiunare ogni tanto, alimentarsi con i ritmi lunari. Obiettivo? Dimagrire velocemente. Ma, di tutte queste trovate, qualcuna funziona davvero? Scopritelo. E poi scegliete... Cosa accomuna celebrità e normal people? L’allargamento del girovita in caso di stravizi alimentari. Anche i ricchi e famosi piangono se allo specchio scorgono rotoli e lardelli. Con l’arrivo dell’estate poi, pensando alle foto da postare sui social in costume da bagno, il traguardo della (già di per sé impossibile) «taglia zero» diventa un incubo. Largo quindi a diete nuove, sicuramente originali anche se quasi mai salutari. Ma imitate da migliaia di fan alla ricerca della linea perduta. Le più in voga oggi? La Baby food diet, la Dinner cancelling, la Moon diet, laintermittente, quella a base di ...

