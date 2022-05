Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 17:30 (Di sabato 28 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA: SULL’A1 DIRAMAZIONE Roma SUD C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, PRESTARE ATTENZIONE ANCORA DISAGI SULLA MAREMMANA INFERIORE, A GUIDONIA, DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE OCCORSO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LO SVINCOLO PER SANTA LUCIA E VIALE FERRARI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma DOVE SI REGISTRANO I PRIMI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE A NORD, SULLA CASSIA, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA SEGNALARE ANCHE DEI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 17.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: SULL’A1 DIRAMAZIONESUD C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIIN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, PRESTARE ATTENZIONE ANCORA DISAGI SULLA MAREMMANA INFERIORE, A GUIDONIA, DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE OCCORSO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LO SVINCOLO PER SANTA LUCIA E VIALE FERRARI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DIDOVE SI REGISTRANO I PRIMI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONESUD MENTRE A NORD, SULLA CASSIA, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA SEGNALARE ANCHE DEI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO ...

