Quando la diserzione è pratica storica e letteraria

(Di sabato 28 maggio 2022) Al centro del romanzo Il cannocchiale del tenente Dumont di Marino Magliani (L’orma, pp. 296, euro 20), c’è una. La cronaca ha inizio in Africa nel 1799, anno della L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Samira1577 : RT @chilisummer: Ma ve lo ricordate il Pre di Confindustria Alto Adriatico alla conferenza stampa ufficiale dell'FVG, quando ha detto che i… - chilisummer : Ma ve lo ricordate il Pre di Confindustria Alto Adriatico alla conferenza stampa ufficiale dell'FVG, quando ha dett… -

L'HuffPost

E in effetti ci sono già alcuni casi die ammutinamento. Anche gli ucraini hanno subito ... un negoziato sembra una prospettiva improbabile, almeno fino anon ci sarà un'iniziativa da ......attento a marcare la validità di un'identità comune e non tale da arrivare a unao a un ... enon lo comprendevano, lo sentivano e le presentivano. La scienza, l'arte, tutto si ... "Non torneremo mai. Ci vergogniamo del nostro Paese": parlano due "disertori" russi eccellenti