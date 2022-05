Baby gang a Lucca, 4 minori denunciati per estorsione (Di sabato 28 maggio 2022) Lucca – denunciati dai carabinieri i membri di una Baby gang che agiva nel centro storico di Lucca. Sono quattro ragazzi lucchesi, tra i 14 ed i 16 anni, deferiti alla procura minorile per minacce, tentata rapina ed estorsione ai danni di ragazzi di poco più piccoli, fra i 13 e i 14 anni. Obiettivo degli assalti, era portare via i loro soldi.Le indagini dell’Arma hanno ricostruito episodi avvenuti a aprile e maggio, quando la gang avrebbe ottenuto con minacce e percosse somme di denaro. In un’aggressione, il 23 aprile in piazza Napoleone, i quattro avrebbero accerchiato un 14enne e dopo averlo bloccato, minacciandolo e colpendolo con schiaffi, lo avrebbero costretto a consegnare 130 euro. Un altro fatto risale al 14 maggio quando il gruppo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)dai carabinieri i membri di unache agiva nel centro storico di. Sono quattro ragazzi lucchesi, tra i 14 ed i 16 anni, deferiti alla procurale per minacce, tentata rapina edai danni di ragazzi di poco più piccoli, fra i 13 e i 14 anni. Obiettivo degli assalti, era portare via i loro soldi.Le indagini dell’Arma hanno ricostruito episodi avvenuti a aprile e maggio, quando laavrebbe ottenuto con minacce e percosse somme di denaro. In un’aggressione, il 23 aprile in piazza Napoleone, i quattro avrebbero accerchiato un 14enne e dopo averlo bloccato, minacciandolo e colpendolo con schiaffi, lo avrebbero costretto a consegnare 130 euro. Un altro fatto risale al 14 maggio quando il gruppo ...

