Atletica, Coppa Europa 10000 metri: Anna Arnaudo e Pietro Arese in luce, vincono Can e Gressier (Di sabato 28 maggio 2022) A Pacé (Francia) è andata in scena la Coppa Europa dei 10.000 metri. Anna Arnaudo si mette in gran mostra, correndo in 32:09.54 e siglando la miglior prestazione italiana under 23, ritoccando quanto fece Allison Rabour nel 1989 (32:38.96). La 21enne cuneese ha concluso in settima posizione, timbrando anche lo standard per gli Europei. GiovAnna Epis ha migliorato nettamente il proprio personale (32:34.01 contro 32:59.16) e ha terminato in dodicesima posizione. L’Italia ha concluso al quarto posto nella gara a squadre vinta dalla Germania davanti a Turchi e Gran Bretagna, mentre la turca Yasemin Can si è imposta a livello individuale (31:20.18) precedendo le tedesche Alina Reh (31:39.86) e Katharina Steinruck (32:03.88). Pietro Riva è brillante quinto nella gara ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) A Pacé (Francia) è andata in scena ladei 10.000si mette in gran mostra, correndo in 32:09.54 e siglando la miglior prestazione italiana under 23, ritoccando quanto fece Allison Rabour nel 1989 (32:38.96). La 21enne cuneese ha concluso in settima posizione, timbrando anche lo standard per gli Europei. GiovEpis ha migliorato nettamente il proprio personale (32:34.01 contro 32:59.16) e ha terminato in dodicesima posizione. L’Italia ha concluso al quarto posto nella gara a squadre vinta dalla Germania davanti a Turchi e Gran Bretagna, mentre la turca Yasemin Can si è imposta a livello individuale (31:20.18) precedendo le tedesche Alina Reh (31:39.86) e Katharina Steinruck (32:03.88).Riva è brillante quinto nella gara ...

