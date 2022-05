Torino, Pellegri convocato in Under 21 (Di venerdì 27 maggio 2022) Pietro Pellegri torna in Nazionale Under 21: l'attaccante del Torino è stato convocato dal ct Nicolato per i prossimi impegni degli... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Pietrotorna in Nazionale21: l'attaccante delè statodal ct Nicolato per i prossimi impegni degli...

Advertising

sportli26181512 : Torino, Pellegri convocato in Under 21: Pietro Pellegri torna in Nazionale Under 21: l'attaccante del Torino è stat… - Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ?? Pietro #Pellegri convocato dal CT #Nicolato per le tre gare di qualificazione al prossimo Europeo degli @Azzurri Under 21.… - AlbiT4ro : RT @ToroGoal: ?? Pietro #Pellegri convocato dal CT #Nicolato per le tre gare di qualificazione al prossimo Europeo degli @Azzurri Under 21.… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Pietro #Pellegri convocato dal CT #Nicolato per le tre gare di qualificazione al prossimo Europeo degli @Azzurri Under 21.… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ?? Pietro #Pellegri convocato dal CT #Nicolato per le tre gare di qualificazione al prossimo Europeo degli @Azzurri Under 21.… -