Tommaso Zorzi | una malattia lo affligge da 13 anni | non l’aveva mai detto prima – VIDEO

(Di venerdì 27 maggio 2022), dopo essere sparito per qualche giorno dai propri account social, ha voluto spiegare che c’è unache lo stando ormai da tredici, ed in questo momento non si sente bene. Ecco le sue parole. La nuova avventura televisiva dinon sta andando come si sperava. Il programma Questa L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

tommaso_zorzi : Oggi il #tzvip è più bello del solito ?? - tommaso_zorzi : Questo programma tira fuori la Jessica Fletcher che è in me. #QuestaECasaMia - tommaso_zorzi : Il salame è un aêeærte #QuestaECasaMia - Giovann40668834 : @tommaso_zorzi MA CHI CA... SEI.....????? - Claudia08301771 : RT @realtimetvit: Chissà a cosa stava pensando @tommaso_zorzi . ?? Puoi dircelo? ?? #QuestaECasaMia #RealTime #canale31 -

, in questi giorni, è stato un po' assente dai social. Tra il lavoro e probabili faccende personali, il conduttore di "Questa è casa mia" e "Tailor made", ha svelato il motivo della sua ...Stiamo parlando del vincitore del reality di Alfonso Signorini,, e del ballerino ex pattinatore della scuola per giovani talenti di Maria De Filippi,Stanzani. Appena uscito ...Tommaso Zorzi è stato per una decina di giorni poco presente sui social e ha voluto spiegare la sua assenza parlando dei problemi d'ansia.Tommaso Zorzi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato i motivi per cui ultimamente non lo si vede più di tanto sui social. Il vincitore della quinta edizione del "Grande Fratello ...