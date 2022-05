Simona Ventura è una furia: “Inaccettabile, dobbiamo difenderci!”, scatta la denuncia pubblica (Di venerdì 27 maggio 2022) La conduttrice Simona Ventura scende in campo e sporge una pubblica denuncia: le minacce di morte sono aberranti. Simona Ventura (fonte youtube)La rodata conduttrice Simona Ventura è uno dei personaggi più granitici e volitivi del mondo dello spettacolo. La showgirl ha solcato con competenza e professionalità i diversi mondi dei reality, dello sport e dell’intrattenimento, proponendosi sempre al pubblico con simpatia e verve autorevole. Nelle ultime ore, la conduttrice di “Citofonare RAI 2” è scesa in campo al fianco di una nota avvocatessa. Le minacce ricevute sono un atto intimidatorio in piena regola, urge una risposta dalla Istituzioni. Simona Ventura non ci sta, la sua voce si alza per difendere ... Leggi su ck12 (Di venerdì 27 maggio 2022) La conduttricescende in campo e sporge una: le minacce di morte sono aberranti.(fonte youtube)La rodata conduttriceè uno dei personaggi più granitici e volitivi del mondo dello spettacolo. La showgirl ha solcato con competenza e professionalità i diversi mondi dei reality, dello sport e dell’intrattenimento, proponendosi sempre al pubblico con simpatia e verve autorevole. Nelle ultime ore, la conduttrice di “Citofonare RAI 2” è scesa in campo al fianco di una nota avvocatessa. Le minacce ricevute sono un atto intimidatorio in piena regola, urge una risposta dalla Istituzioni.non ci sta, la sua voce si alza per difendere ...

