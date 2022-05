DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: trionfa Bouwman, Nibali bene, Pozzovivo si salva. Carapaz maglia rosa (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.02 Nibali perde qualche secondo allo sprint, così come Landa. Carapaz vince una volata platonica davanti a Hindley. In classifica non cambia nulla. Pozzovivo ha limitato bene i danni. 17.01 Nibali, Bilbao, Hirt e Carthy rientrano sul trio delle meraviglie di questo Giro. 17.00 ALTRO SCATTO DI Carapaz! Hindley e Landa restano sempre a ruota! Non riescono a staccarsi tra di loro! 16.59 Anche Vincenzo Nibali, Hirt e Carthy rientrano su Landa, Hindley e Carapaz. 16.59 RILANCIA HINDLEY! Ma non stacca neanche lui gli avversari. Martin torna sui tre big e li ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.02perde qualche secondo allo sprint, così come Landa.vince una volata platonica davanti a Hindley. In classifica non cambia nulla.ha limitatoi danni. 17.01, Bilbao, Hirt e Carthy rientrano sul trio delle meraviglie di questo. 17.00 ALTRO SCATTO DI! Hindley e Landa restano sempre a ruota! Non riescono a staccarsi tra di loro! 16.59 Anche Vincenzo, Hirt e Carthy rientrano su Landa, Hindley e. 16.59 RILANCIA HINDLEY! Ma non stacca neanche lui gli avversari. Martin torna sui tre big e li ...

