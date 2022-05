Covid, operaio morì dopo un focolaio in azienda. 'È omicidio, ne risponderanno i titolari' (Di venerdì 27 maggio 2022) Un focolaio in azienda tra il marzo e l'aprile del 2020 gli era costata la vita. Un uomo di 63 anni, che lavorava in appalto, per conto di una cooperativa, in una fabbrica di lavorazione carni a ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Unintra il marzo e l'aprile del 2020 gli era costata la vita. Un uomo di 63 anni, che lavorava in appalto, per conto di una cooperativa, in una fabbrica di lavorazione carni a ...

Advertising

oldale55 : RT @Agenzia_Ansa: Morì per Covid, l'azienda in cui lavorava finisce sotto accusa. La vittima un operaio di 63 anni. I titolari della ditta… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Morì per Covid, l'azienda in cui lavorava finisce sotto accusa. La vittima un operaio di 63 anni. I titolari della ditta… - LimontaFederico : RT @Agenzia_Ansa: Morì per Covid, l'azienda in cui lavorava finisce sotto accusa. La vittima un operaio di 63 anni. I titolari della ditta… - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Morì per Covid, l'azienda in cui lavorava finisce sotto accusa. La vittima un operaio di 63 anni. I titolari della ditta… - Agenzia_Ansa : Morì per Covid, l'azienda in cui lavorava finisce sotto accusa. La vittima un operaio di 63 anni. I titolari della… -