Un giovedì con super ospiti al torneo dell’Accademia: da Zambrotta a Doni, i gemelli Zenoni, Brocchi e Parolo (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Sarà una giornata importante per l’Accademia dello Sport per la Solidarietà quella di giovedì 26 maggio. Dopo lo stop per maltempo di martedì e il ritorno in campo di mercoledì, a partire dalle 15 prenderà il via un torneo di padel a cui saranno presenti grandi nomi del calcio italiano degli ultimi 30 anni. Tra gli altri saranno presenti il campione del mondo di Germania 2006 Gianluca Zambrotta, i gemelli Filippini e Zenoni, Cristiano Doni, Massimo Carrera, Michele Marcolini, Riccardo Maspero, Alessandro Melli, Marco Giandebiaggi, Marco Osio, Stefano Morrone, Cristian Brocchi, Stefan Schwoch, Massimo Paganin, Dario Marcolin, Marco Parolo, Alessandro Budel, Stefano Torrisi e Davide Possanzini. Un cast d’eccezione che si esibirà fino a sera sui ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Sarà una giornata importante per l’Accademia dello Sport per la Solidarietà quella di26 maggio. Dopo lo stop per maltempo di martedì e il ritorno in campo di mercoledì, a partire dalle 15 prenderà il via undi padel a cui saranno presenti grandi nomi del calcio italiano degli ultimi 30 anni. Tra gli altri saranno presenti il campione del mondo di Germania 2006 Gianluca, iFilippini e, Cristiano, Massimo Carrera, Michele Marcolini, Riccardo Maspero, Alessandro Melli, Marco Giandebiaggi, Marco Osio, Stefano Morrone, Cristian, Stefan Schwoch, Massimo Paganin, Dario Marcolin, Marco, Alessandro Budel, Stefano Torrisi e Davide Possanzini. Un cast d’eccezione che si esibirà fino a sera sui ...

Advertising

RaiUno : Sogno o realtà??? Non perdetevi il finale di #DonMatteo13 con le ultime due, imperdibili, puntate: stasera e giovedì… - RaiUno : ? Giovedì 26 maggio ore 18:30 ? ?? Non perdete la FB LIVE con i protagonisti di #DonMatteo13 in vista del gran fi… - borghi_claudio : Promemoria: giornata di giovedì a Como dedicata al museo ?? è un po' 'tecnica', dove vi voglio incontrare è invece S… - omino71 : 10 pillole dal primo evento del programma di Artisticalmass: la presentazione di JEPI JORA la graphic novel di CROM… - FullinAlessandr : Ogni giovedì 'La Signora con il Colbacco' è su Fullin Channel YouTube. Se avete piacere iscrivetevi al canale (è gr… -

Bollettino vaccini covid oggi 26 maggio/ 635mila quarte dosi somministrate Puntuale dopo le ore 6:00 di oggi, giovedì 26 maggio 2022, è stato pubblicato il nuovo bollettino vaccini anti covid , il consueto ... Prosegue la lenta somministrazione delle dosi, con il numero totale ... Il Teatro Sociale insieme a Me.dea per il festival Fragole e Pomodori ... che lo scorso ottobre è stata protagonista dell'anteprima del Festival e che ha accettato con ... posto unico Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Sociale (mercoledì/giovedì/venerdì ... 3bmeteo Puntuale dopo le ore 6:00 di oggi,26 maggio 2022, è stato pubblicato il nuovo bollettino vaccini anti covid , il consueto ... Prosegue la lenta somministrazione delle dosi,il numero totale ...... che lo scorso ottobre è stata protagonista dell'anteprima del Festival e che ha accettato... posto unico Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Sociale (mercoledì//venerdì ... Meteo; tra giovedì e venerdì vortice mediterraneo in avvicinamento, ecco le conseguenze