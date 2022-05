Striscione Torreira ai cancelli del Franchi | «Lucas alla Fiorentina | Barone all’Arsenal» – FOTO

(Di giovedì 26 maggio 2022), i tifosi dellaprotestano contro il mancato riscatto dell’uruguaiano, destinato a tornareAumenta il malcontento in casa dellariguardo il mancato riscatto di. L’uruguaiano, protagonista di un’ottima stagione, difficilmente vestirà ancora la maglia viola, facendo così ritorno. Así anocheció ayer el Artemio. La Curva Fiesole colgó esta pancarta cerca de las puertas del estadio.? "a laal Arsena". ? @firenzeviola it pic.twitter.com/xBoyZCpRwp— ACF(@Sp) May 26, 2022 Una scelta che ha scatenato le ire dei ...

"Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal". È il testo di uno striscione firmato '1926' affisso la scorsa notte all'esterno dello stadio Franchi di Firenze in merito al riscatto del centrocampista "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal". Così lo striscione firmato dal violaclub '1926' affisso dalla scorsa notte, fra il 25 e 26 maggio 2022, all'esterno dello stadio 'Franchi' in merito al ...