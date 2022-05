LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con Gabburo e Affini con 1’30” sul gruppo, Juanpe Lopez staccato (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.46 Ora l’andatura in gruppo è davvero molto alta, gli sprinter non vogliono perdere l’ultima occasione del loro Giro: vanno costantemente attorno ai 65 all’ora. 16.43 Lo spagnolo è ancora a 40” anche perché il gruppo ora è trainato dalle squadre dei velocisti principali, UAE Team Emirates, Team DSM, Quick Step-Alpha Vinyl e Groupama-FDJ. Meno di 25 chilometri al traguardo. 16.40 Continua a non guadagnare Juan Pedro Lopez, indietro di una quarantina di secondi rispetto al gruppo principale. 16.37 Mancano 30 chilometri al traguardo di Treviso. 16.35 Il gruppo sta ora facendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.46 Ora l’andatura inè davvero molto alta, gli sprinter non vogliono perdere l’ultima occasione del loro: vanno costantemente attorno ai 65 all’ora. 16.43 Lo spagnolo è ancora a 40” anche perché ilora è trainato dalle squadre dei velocisti principali, UAE Team Emirates, Team DSM, Quick Step-Alpha Vinyl e Groupama-FDJ. Meno di 25 chilometri al traguardo. 16.40 Continua a non guadagnare Juan Pedro, indietro di una quarantina di secondi rispetto alprincipale. 16.37 Mancano 30 chilometri al traguardo di Treviso. 16.35 Ilsta ora facendo ...

