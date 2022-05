Il piano di pace di Di Maio non funziona perché contrasta gli interessi di Putin

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’ostilità russa verso Ue e Usa non facilita un accordo, il cessate il fuoco arriverà dopo la sconfitta sul campo

Qualcosa, però, deve essersi inceppato se ad oggi il premier ha scelto di non commentare ildiper l'Ucraina elaborato dalla Farnesina e consegnato nelle mani del segretario generale dell'......profetica L'attuale situazione mondiale ci mostra chiaramente quanto siamo lontani dalla... la Sposa dello Spirito Santo, il posto centrale che le spetta nella Chiesa secondo ildi salvezza ...Da Mosca l'ex presidente russo chiarisce che "l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo". Il Donbass "ha finalmente deciso il suo ...Stefania Craxi: «Berlusconi ha dato voce all'anelito di pace degli italiani. Siamo con l'Ucraina, ma non si può umiliare la Russia» ...