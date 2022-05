Fedez | il 3 giugno esce il singolo “La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei

(Di giovedì 26 maggio 2022)il 3, in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovodi“La”, conper Columbia Records/Sony Music. “La”, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca., l’esplosivo mix per “La” Le voci ...

Fedez : LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - Fedez : Fedez & J-Ax 28 Giugno concerto gratuito di beneficenza in Piazza del Duomo a Milano con tanti ospiti amici ???… - IlContiAndrea : È ufficiale #DargenDAmico è uno dei nuovi giudici di #XFactor2022 al fianco dei già confermati Fedez e Ambra. Riman… - canyon_moony : RT @Fedez: LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - FedericaeEdo : RT @Fedez: LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? -

Leggi anche >e J. Ax, reunion anche in concerto: il 28al Duomo per beneficenza. Ecco chi ci sarà sul palco Nelle sue Instagram Stories compare la scritta: ' Alle 14.30 annuncino! ' con ......fianco l'inseparabile compagna Chiara Ferragni In questi giorniè impegnato a promuovere il concerto di beneficienza Love Mi che ha organizzato insieme a J - Ax e che si svolgerà il 28...LA DOLCE VITA è il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei in uscita il 3 giugno. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli ..."L’estate può ufficialmente iniziare", con questa frase e un post che lo immortala insieme a Tanani e Mara Sattei, Fedez annuncia il nuovo brano dell'estate. Quello che secondo la moglie del rapper, C ...