Blanco, la ragazza che ha girato il video del palpeggiamento: "A fine concerto ho sentito lei che si vantava: non credo lo abbia fatto per molestarlo ma per un gioco"

Sabato 21 maggio Blanco si è esibito in piazza Duomo a Milano partecipando al concertone organizzato da "Radio Italia". Un video diffuso da un utente su TikTok ha fatto esplodere il caso mediatico, mentre il vincitore di "Sanremo 2022" si esibiva sulle note di "Notti in bianco" una ragazza, approfittando della vicinanza, gli ha toccato le parti intime. "Grazie alla ragazza che ha messo le mani sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", questo testo accompagnava il video pubblicato da Lucia Dalgri, la ragazza che ha filmato la scena rilanciandola sui social. "Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco.

